Столична поліція розшукує зниклу дівчину з рідкісним ім’ям (фото)



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Неповнолітня пішла з притулку 27 січня і не повернулася

Столичні правоохоронці розшукують 15-річну дівчину, яка 27 січня пішла з притулку та до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До Деснянського управління поліції звернувся вихователь Центру соціально-психологічної реабілітації дітей із повідомленням про зникнення Бондар Ліберті Анатоліївна, 2004 року народження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутня», - інформують правоохоронці.

Працівники ювенальної превенції та слідчі негайно розпочали пошуки неповнолітньої, але проведені першочергові заходи очікуваних результатів не дали.

Прикмети зниклої: зріст 165 см, середньої статури, має довге русяве волосся, сіро-голубі очі. Була одягнута у куртку м’ятного кольору, чорну шапку з пайєтками, світлі джинси та черевики-уггі.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто має інформацію про місцезнаходження дівчини, повідомити до чергової частини Деснянського управління поліції за номерами: (044) 515–87–83, (067) 650-69-22 або 102.