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    На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом авто

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    <p>Аварія сталася 11 липня о 08:55 на автодорозі &laquo;Ольшанське-Миколаїв&raquo;</p> - На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом авто

    Аварія сталася 11 липня о 08:55 на автодорозі «Ольшанське-Миколаїв»

    Фото: Поліція Миколаївської області

    30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню

    На Миколаївщині у ДТП за участі двох автомобілів загинув малолітній хлопчик, який перебував за кермом ВАЗ-2105.

    Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

    Аварія сталася 11 липня о 08:55 на автодорозі «Ольшанське-Миколаїв» поблизу смт. Ольшанське Миколаївського району.

    Внаслідок зіткнення автомобілів Opel та ВАЗ 10-річний хлопчик загинув на місці події. 30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.

    Правоохоронці встановлюють обставини аварії, тривають першочергові слідчі заходи.

    Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.

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