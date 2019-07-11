На Миколаївщині в ДТП загинув 10-річний хлопчик, який був за кермом авто
Аварія сталася 11 липня о 08:55 на автодорозі «Ольшанське-Миколаїв»
30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню
На Миколаївщині у ДТП за участі двох автомобілів загинув малолітній хлопчик, який перебував за кермом ВАЗ-2105.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Аварія сталася 11 липня о 08:55 на автодорозі «Ольшанське-Миколаїв» поблизу смт. Ольшанське Миколаївського району.
Внаслідок зіткнення автомобілів Opel та ВАЗ 10-річний хлопчик загинув на місці події. 30-річний пасажир ВАЗу, батько дитини, та водій Opel із тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії, тривають першочергові слідчі заходи.
Відомості про ДТП внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, внаслідок лобового зіткнення автомобілів у селі Княжолука на Івано-Франківщині загинули двоє дітей, ще двоє травмовано.