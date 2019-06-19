На Миколаївщині зникла 14-річна дівчинка



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Попова Анастасія зникла 18 червня

Прикмети дитини — зріст 153 см, середньої статури, очі блакитні, волосся русяве довге

Миколаївські поліцейські розшукують дівчинку 2005 року народження, яка пішла з дому і досі її місцеперебування невідоме. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«Центральним відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розшукується Попова Анастасія Вадимівна 2005 року народження, яка 18 червня пішла з місця свого мешкання та до теперішнього часу її місцеперебування невідоме», - йдеться в повідомленні.

Прикмети дитини — зріст 153 см, середньої статури, очі блакитні, волосся русяве довге.

Відомо, що дівчинка була одягнена у бежевий сарафан, сандалі із вставками червоного та сірого кольору.

Правоохоронці звернулися із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцеперебування неповнолітньої та володіють інформацією, корисною для слідства, повідомити її до Центрального відділу поліції.

Нагадаємо, напередодні зникла 11-річна дівчинка з Вінницької області. За кілька днів її знайшли на Київщині. Виявилося, що вона, дізнавшись, що у Києві в неї є старший брат, вирушила на його пошуки.

Водночас, тривають пошуки 11-річної Дар’ї Лук’яненко з Одеської області. Вона зникла 13 червня. Відомо, що дитина пішла до танцювального гуртка, і дотепер місцеперебування її невідоме.