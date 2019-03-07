На наступному тижні в Україну прийде похолодання



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Фото: facebook.com

10 березня посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря

На наступному тижні в Україну прийде похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«А поки що, 8, 9 та 10 березня в Україні очікується висока температура повітря, протягом дня +8+14 градусів, на заході 8-9 березня +10+17 градусів. На північному сході − Сумщина, Харківщина − повітря буде свіжішим, +5+9 градусів. Залишається гуляти рвучкий, до сильного, вітер, будьте обережними», − пише синоптик.

За її даними, завтра, 8 березня, атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покапати дощем на мешканців західних та північних областей України.

Синоптик зазначила, що на півдні, у центральній частині та на сході буде суха погода.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві день, коли вулиці розквітнуть рожевими тюльпанами, жовтими нарцисами, бузковими гіацинтами та червоними від активного забігу по базарчиках чоловіками, буде теплим. Температура повітря очікується найвищою у найближчій перспективі, вдень +12+15 градусів. Але залишається поривчастий вітер та можуть набігти хмари з невеликим дощем», − розказала Діденко.

За даними синоптика, 9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, очікується комфортна погода, буде тепло та сонячно. 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.

«Тому поки що гріємося, святкуємо 8 березня, не святкуємо 8 березня, просто милуємося квітами та ловимо щоками сонце», − порадила Діденко.