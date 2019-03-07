На наступному тижні в Україну прийде похолодання
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10 березня посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря
На наступному тижні в Україну прийде похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«А поки що, 8, 9 та 10 березня в Україні очікується висока температура повітря, протягом дня +8+14 градусів, на заході 8-9 березня +10+17 градусів. На північному сході − Сумщина, Харківщина − повітря буде свіжішим, +5+9 градусів. Залишається гуляти рвучкий, до сильного, вітер, будьте обережними», − пише синоптик.
За її даними, завтра, 8 березня, атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покапати дощем на мешканців західних та північних областей України.
Синоптик зазначила, що на півдні, у центральній частині та на сході буде суха погода.
«У Києві день, коли вулиці розквітнуть рожевими тюльпанами, жовтими нарцисами, бузковими гіацинтами та червоними від активного забігу по базарчиках чоловіками, буде теплим. Температура повітря очікується найвищою у найближчій перспективі, вдень +12+15 градусів. Але залишається поривчастий вітер та можуть набігти хмари з невеликим дощем», − розказала Діденко.
За даними синоптика, 9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, очікується комфортна погода, буде тепло та сонячно. 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря.
«Тому поки що гріємося, святкуємо 8 березня, не святкуємо 8 березня, просто милуємося квітами та ловимо щоками сонце», − порадила Діденко.