З 1 серпня на Київщині заборонено ловити раків

На порушника заборони чекає штраф

У період з 1 серпня до 15 вересня встановлюється заборона на вилов раків у водних об’єктах в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля. Про це повідомляє Управління Державного агентства рибного господарства в Києві та Київській області.

«Заборону встановлено з метою забезпечення охорони цього виду водних біоресурсів під час природного відтворення, створення сприятливих умов для виношування ікри та збільшення їх запасів», – йдеться в повідомленні.

Лов раків у заборонений період є порушенням природоохоронного законодавства, в результаті якого настає адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 85 КУпАП або ч. 4 ст. 85 КУпАП за наявності заборонених знарядь лову (штраф до 680 грн).

Крім штрафу, порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 25,50 грн за кожного виловленого рака.

Київський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

Наукові дослідження Інституту рибного господарства НААН України стверджують, що друга линька зазвичай починається з другої половини липня до другої-третьої декади вересня в залежності від погодних умов. У зв’язку з аномальним температурним режимом у весняний період, проходження першої линьки раків відбувся із затримкою на 10-15 діб.

Наразі гідрометеорологічний режим сприятливий для другої линьки. Тож терміни її проходження є біологічно обґрунтованими.

До слова, минулого тижня в річках Красна в с. Красна Слобідка Обухівського району та Рось в м. Біла Церква Київської області виявлено замор водних біоресурсів.

Нещодавно на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок.