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    На окупований Донбас вирушив черговий путінський «гумконвой»

    Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України
    Міністерство надзвичайних ситуацій Росії направило на окупований Донбас черговий так званий «гуманітарний конвой». Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ. «Автомобілі 76-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні. Колона вийшла з Донського рятувального
    • Сьогодні, 05:29
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    <span>Так званий гуманітарний конвой з Росії</span>
    Так званий гуманітарний конвой з Росії

    Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України

    Міністерство надзвичайних ситуацій Росії направило на окупований Донбас черговий так званий «гуманітарний конвой».

    Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.

    «Автомобілі 76-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні.

    Колона вийшла з Донського рятувального центру МНС у Ростовській області, У дорозі вона розділиться на дві: перша поїде до державного кордону на пункті пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв Курган», де всі автомобілі нібито пройдуть митний огляд і продовжать рух у Донецьк і Луганськ.

    У російському МНС стверджують, що автомобілі везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких дитячі продуктові набори, підручники, література і медикаменти.

    Як відомо, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. 

    Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу. Україна не раз заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

    Як відомо, у четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

    Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

    Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.

    У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

    Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

    Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

    Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.

    Росія Донбас зброя література гумконвой Донецьк Україна боєприпаси Луганськ
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