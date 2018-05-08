На окупований Донбас вирушив черговий путінський «гумконвой»
- Сьогодні, 05:29
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Розсилка
Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України
Міністерство надзвичайних ситуацій Росії направило на окупований Донбас черговий так званий «гуманітарний конвой».
Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.
«Автомобілі 76-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні.
Колона вийшла з Донського рятувального центру МНС у Ростовській області, У дорозі вона розділиться на дві: перша поїде до державного кордону на пункті пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв Курган», де всі автомобілі нібито пройдуть митний огляд і продовжать рух у Донецьк і Луганськ.
У російському МНС стверджують, що автомобілі везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких дитячі продуктові набори, підручники, література і медикаменти.
Як відомо, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.
Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу. Україна не раз заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.
Як відомо, у четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.
Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.
Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.
У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України
Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.
Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.
Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.