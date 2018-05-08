На окупований Донбас вирушив черговий путінський «гумконвой»

Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії направило на окупований Донбас черговий так званий «гуманітарний конвой». Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ. «Автомобілі 76-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні. Колона вийшла з Донського рятувального



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Так званий гуманітарний конвой з Росії

Колона пройде в два пункту призначення – Луганську і Донецьку області України

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії направило на окупований Донбас черговий так званий «гуманітарний конвой».

Про це йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.

«Автомобілі 76-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону», - йдеться в повідомленні.

Колона вийшла з Донського рятувального центру МНС у Ростовській області, У дорозі вона розділиться на дві: перша поїде до державного кордону на пункті пропуску «Донецьк», друга - на «Матвєєв Курган», де всі автомобілі нібито пройдуть митний огляд і продовжать рух у Донецьк і Луганськ.

У російському МНС стверджують, що автомобілі везуть понад 400 тонн гуманітарних вантажів, серед яких дитячі продуктові набори, підручники, література і медикаменти.

Як відомо, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок.

Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу. Україна не раз заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

Як відомо, у четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.

У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.