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    На острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі

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    <span>Останнє сильне виверження Мерапі відбулося в 2010 році, тоді загинули 300 осіб</span> - На острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі
    Останнє сильне виверження Мерапі відбулося в 2010 році, тоді загинули 300 осіб

    Вулкан викидає попіл і пісок на висоту близько шести кілометрів

    Один із найактивніших вулканів в Індонезії - Мерапі - почав вивергатися на острові Ява, повідомляють у вівторок азіатські ЗМІ.

    У зв'язку з цим влада ухвалила рішення тимчасово закрити міжнародний аеропорт у місті Суракарта.

    Вулкан Мерапі викидав попіл і пісок на висоту близько 6 км. Індонезійська служба з відстежування активності вулкана заборонила жителям підходити ближче ніж на 3 км до вулкана.


    Останнє сильне виверження Мерапі сталося в 2010 році, тоді загинуло 300 людей, ще близько 280 тис. осіб були вимушені покинути свої домівки. До цього одне з найбільш руйнівних вивержень було зафіксовано в 1930 році, коли жертвами стали 1,3 тис. людей.

    Вулкан заввишки 2,9 тис. метрів розташований на острові Ява біля міста Джок’якарта.

    До слова, раніше стало відомо, що український веломандрівник у Болівії підкорив вулкан висотою понад 6000 метрів.

    Крім того у січні в Еквадорі сталось виверження вулкана.

    Також 12 січня в столиці Філіппін Манілі призупинили роботу аеропорту після того, як вулкан Таал на острові Лусон викинув попіл.

    А перед цим у Мексиці вулкан викинув трикілометровий стовп попелу у повітря.

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