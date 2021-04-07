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    На підприємствах Білорусі почали видавати зарплату лайном

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    Видають гній лише сумлінним працівникам - На підприємствах Білорусі почали видавати зарплату лайном
    Видають гній лише сумлінним працівникам
    Фото з відкритих джерел

    Вивезти й завантажити «заробіток» працівник повинен за власний кошт

    На деяких агропідприємствах Білорусі зараз видають зарплату гноєм. Про це повідомляє видання «Белсат».

    1,5 тонни гною на одного працівника замість зарплати пропонують видавати на державних підприємства «Улішіца-Агро» і «Видрея» у Вітебській області. Але щасливчиками стануть не всі, а тільки співробітники, які «не мають порушень трудової і виробничої дисципліни».

    «Пропонуємо постійним працівникам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, що не мають порушень трудової дисципліни і виробничої дисципліни, з 1 квітня 2021 року видавати в рахунок відшкодування боргу сільськогосподарських підприємств органічні добрива (гній) в розрахунку 1,5 тонни на 1 працівника», - сказано в документі, який з'явився в соцмережах.

    Правда вивезти й завантажити такий заробіток працівник повинен за власний кошт.

    Варто відзначити, що новина в «Белсат» з'явилася 3 квітня, отже навряд чи це першоквітневий жарт.

    Теги: Білорусь зарплата аграрії
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