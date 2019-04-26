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    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)

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    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
    Фото: CNN

    Гробниця складається з двох камер: в основній були знайдені З0 мумій (чоловіків, жінок і дітей) і ще 4 у боковій

    Археологи виявили у місті Асван на півдні Єгипту приховану гробницю, в якій було щонайменше 34 мумії.

    Про це повідомляє CNN.

    Як зазначається, місце розташування гробниці виявив інженер Габріеле Бітеллі. Вхід до неї був замурований.

    Гробниця складається з двох камер: в основній були знайдені З0 мумій (чоловіків, жінок і дітей) і ще 4 у боковій.

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    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
    На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
    Фото: CNN

    На думку вчених, останки відносяться до періоду приблизно між 6 століттям до н.е. та 4 століттям після нашої ери.

    У гробниці також виявлені артефакти, включаючи гончарні вироби, розфарбовані поховальні маски, дерев'яні статуетки, вази з бітуму та ноші.

    Згідно з написами на стінах, гробниця належала торговцю на ім'я Тжіт.

    Раніше повідомлялося, що єгипетські науковці заявили про виявлення у некрополі Туна-ель-Гебель трьох стародавніх гробниць з майже 50 муміями, які добре збереглись. Некрополь розташований у провінції Мінья неподалік від столиці Єгипту Каїра.

    Джерело: Укрінформ

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