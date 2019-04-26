На півдні Єгипту археологи знайшли гробницю з муміями (фото)
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Гробниця складається з двох камер: в основній були знайдені З0 мумій (чоловіків, жінок і дітей) і ще 4 у боковій
Археологи виявили у місті Асван на півдні Єгипту приховану гробницю, в якій було щонайменше 34 мумії.
Про це повідомляє CNN.
Як зазначається, місце розташування гробниці виявив інженер Габріеле Бітеллі. Вхід до неї був замурований.
Гробниця складається з двох камер: в основній були знайдені З0 мумій (чоловіків, жінок і дітей) і ще 4 у боковій.
На думку вчених, останки відносяться до періоду приблизно між 6 століттям до н.е. та 4 століттям після нашої ери.
У гробниці також виявлені артефакти, включаючи гончарні вироби, розфарбовані поховальні маски, дерев'яні статуетки, вази з бітуму та ноші.
Згідно з написами на стінах, гробниця належала торговцю на ім'я Тжіт.
Раніше повідомлялося, що єгипетські науковці заявили про виявлення у некрополі Туна-ель-Гебель трьох стародавніх гробниць з майже 50 муміями, які добре збереглись. Некрополь розташований у провінції Мінья неподалік від столиці Єгипту Каїра.
Джерело: Укрінформ