На півдні ЗСУ знищили станцію зв'язку і три склади боєприпасів ворога
Ліквідовано 25 загарбників
На Південному напрямку протягом минулої доби, 20 червня, українські військові знищили 25 російських загарбників, потужну станцію зв’язку та три склади з боєприпасами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».
На Херсонщині по позиціях українських захисників завдав авіаційного удару ворожий гелікоптер Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь наші гелікоптери атакували скупчення противника.
«Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси», – вказали в ОК «Південь».
Загалом протягом доби знищено:
- 25 російських загарбників,
- танк Т-62,
- самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит»,
- потужну станцію зв’язку,
- радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби,
- дві одиниці військової автомобільної техніки,
- три склади боєприпасів.
Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу «Орлан-10».
«Активність наших дій змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. Обмежений в маневрах і скований у просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом із повітря і з тимчасово окупованого Криму наносить масований ракетний удар. Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу «Онікс» із берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ще дев'ять «Оніксів» були адресовані Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкта промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула цивільна особа – охоронець.
Угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п'ятьох кораблів, чотирьох великих десантних кораблів та підводного човна.
Як наголошується, решта флоту, всупереч вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки десанту.
«Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала», – додали в ОК «Південь».
На щастя, зауважують військові, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, напередодні рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.
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