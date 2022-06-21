На півдні ЗСУ знищили станцію зв'язку і три склади боєприпасів ворога

Ліквідовано 25 загарбників

На Південному напрямку протягом минулої доби, 20 червня, українські військові знищили 25 російських загарбників, потужну станцію зв’язку та три склади з боєприпасами. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

На Херсонщині по позиціях українських захисників завдав авіаційного удару ворожий гелікоптер Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь наші гелікоптери атакували скупчення противника.

«Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси», – вказали в ОК «Південь».

Загалом протягом доби знищено:

25 російських загарбників,

танк Т-62,

самохідну реактивну установку розмінування «Метеорит»,

потужну станцію зв’язку,

радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби,

дві одиниці військової автомобільної техніки,

три склади боєприпасів.

Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу «Орлан-10».

«Активність наших дій змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. Обмежений в маневрах і скований у просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом із повітря і з тимчасово окупованого Криму наносить масований ракетний удар. Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу «Онікс» із берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще дев'ять «Оніксів» були адресовані Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкта промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула цивільна особа – охоронець.

Угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п'ятьох кораблів, чотирьох великих десантних кораблів та підводного човна.

Як наголошується, решта флоту, всупереч вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки десанту.

«Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала», – додали в ОК «Південь».

На щастя, зауважують військові, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, напередодні рашисти нанесли по півдню України масований удар 14 ракетами.

До слова, радник Банкової відповів, які два міста нізащо не зможуть захопити окупанти (відео).

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