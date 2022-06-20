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    Події в Україні

    Мінус сто окупантів: ЗСУ відзвітували про добу на сході

    Наші бійці знищили два склади боєприпасів та два безпілотники - Мінус сто окупантів: ЗСУ відзвітували про добу на сході
    Наші бійці знищили два склади боєприпасів та два безпілотники
    фото: Генштаб

    Українські захисники знищили ворогів разом із технікою

    Наші воїни з оперативно-тактичного угруповання «Схід» інформують про втрати ворога на сході України протягом доби понеділка, 20 червня. Про це повідомила пресслужба угруповання.

    Окупант втратив:

    • особового складу – 106;
    • танків – 1;
    • БТР – 1;
    • МТЛБ – 2;
    • артилерійських систем – 2;
    • мінометів – 5;
    • АТТ – 7;
    • БПЛА – 2;
    • склад з б/п – 2.

    Нагадаємо, сьогодні ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних.

    Також повідомлялося, що окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Мінус сто окупантів: ЗСУ відзвітували про добу на сході