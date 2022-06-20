Мінус сто окупантів: ЗСУ відзвітували про добу на сході
Наші бійці знищили два склади боєприпасів та два безпілотники
фото: Генштаб
Українські захисники знищили ворогів разом із технікою
Наші воїни з оперативно-тактичного угруповання «Схід» інформують про втрати ворога на сході України протягом доби понеділка, 20 червня. Про це повідомила пресслужба угруповання.
Окупант втратив:
- особового складу – 106;
- танків – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 2;
- артилерійських систем – 2;
- мінометів – 5;
- АТТ – 7;
- БПЛА – 2;
- склад з б/п – 2.
Нагадаємо, сьогодні ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних.
Також повідомлялося, що окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі.
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