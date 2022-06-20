Мінус сто окупантів: ЗСУ відзвітували про добу на сході

Наші бійці знищили два склади боєприпасів та два безпілотники

Українські захисники знищили ворогів разом із технікою

Наші воїни з оперативно-тактичного угруповання «Схід» інформують про втрати ворога на сході України протягом доби понеділка, 20 червня. Про це повідомила пресслужба угруповання.

Окупант втратив:

особового складу – 106;

танків – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 2;

артилерійських систем – 2;

мінометів – 5;

АТТ – 7;

БПЛА – 2;

склад з б/п – 2.

Нагадаємо, сьогодні ворог гатив по Харківщині, загинуло троє цивільних.

Також повідомлялося, що окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії: деталі.

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