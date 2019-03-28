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    На полігоні під Черніговом стався вибух, поранений військовий

    • Розсилка
    На полігоні під Черніговом стався вибух, поранений військовий

    Інцидент стався на загальновійськовому полігоні в смт Гончарівське

    У Чернігівській області на полігоні через вибух невідомого предмета поранення отримав військовослужбовець. Про це в четвер, 28 березня, повідомляє прес-служба оперативного командування Північ у Facebook.

    «Учора в смт Гончарівське на загальновійськовому полігоні оперативного командування Північ двоє військовослужбовців при огляді території знайшли невідомий вибуховий предмет. Порушивши правила безпеки та поводження з невідомими вибуховими предметами, один з військових взяв в руки предмет і відкинув його. У результаті стався вибух», - йдеться в повідомленні.

    Зазначено, що один військовий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

    «Був доставлений до медичного закладу. Йому надано медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Другий військовослужбовець залишився неушкодженим», - доповіли в ЗСУ.

    За даним фактом призначено службове розслідування.

    Нагадаємо також, що 21 лютого на полігоні у Київській області стався підрив невідомого вибухового предмета. 

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що 21 лютого було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів ЗСУ.  Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

    У грудні 2018 року на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (територія Яворівського полігону) солдат-резервіст поранив військовослужбовця під час навчань.

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