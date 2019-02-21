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    На полігоні в Київській області в результаті вибуху поранено двоє солдат

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    На полігоні в Київській області в результаті вибуху поранено двоє солдат

    Пострждалих військовослужбовців доставлено до госпіталю Міноборони

    Сьогодні, 21 лютого, на полігоні у Київській області стався підрив невідомого вибухового предмету. Про це повідомляється на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.

    «В результаті підриву отримали травмування два військовослужбовці строкової служби. Постраждалих доставлено до лікувального закладу Міністерства оборони України та надано кваліфіковану медичну допомогу. Зараз їх життю загроз немає», - йдеться в повідомлнні. 

    Попередні причини надзвичайної події – особисте порушення заходів безпеки.

    За даним фактом призначено службове розслідування.

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що 21 лютого було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів ЗСУ.  Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

    У грудні 2018 року на території Міжнародного центру миротворчості і безпеки (територія Яворівського полігону) солдат-резервіст поранив військовослужбовця під час навчань.

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