На Полтавщині члени виборчих дільниць заповнювали протоколи майбутнім числом



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Спостерігачі зафіксували два факти складання протоколів членами дільничних комісій датованих майбутнім числом.

На двох виборчих дільницях у Полтавській області в двох районах члени дільничних виборчих комісій на позачергових виборах до Ради заповнювали протоколи майбутнім числом.

Про це повідомляє громадська мережа «Опора».

Відзначається, що приблизно о 23:00 21 липня в с. Пізники Чорнухинського району спостерігач отримав протокол ДВК №530917, датований 00:02 22 липня.

Так, друге порушення було зафіксовано в с. Мушти Решетилівського району, де о 23:26 члени комісії №530803 заповнили протокол, де значиться дата 22 липня 3:30 ранку.

Відзначимо, відповідно до ч. 5 статті 91 закону «Про вибори народних депутатів України» в протоколах про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного округу та в одномандатному окрузі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами ДВК. Кожен примірник протоколу повинен підписати глава, заступник голови, секретар та інші члени дільничної виборчої комісії, присутні на засіданні виборчої комісії.

Відповідно до ч. 3 ст. 158 Кримінального кодексу України підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколу про підсумки голосування чи результати виборів або референдуму до його заповнення, або складення чи підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії чи комісії з референдуму, на якому здійснюється підрахунок голосів виборців чи встановлення підсумків голосування чи результатів виборів або референдуму, або включення до такого протоколу завідомо недостовірних відомостей - караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

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