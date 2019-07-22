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    На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць залишились без світла

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    На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць залишились без світла

    На Львівщині електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови

    На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради України залишились без світла.

    Так, як повідомив депутат одеської міської ради Олексій Єремиця, на двох виборчих дільницях в 9 гімназії, що у 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.

    «Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві дільниці гімназії 9511112 і 9511113» - написав він.

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    Крім того, в громадській мережі «Опора» повідомили, що на Львівщині на 7 дільницях в різних районах області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.

    «Електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ДВК через півгодини світло увімкнули», — йдеться в повідомленні.

    Також, за даними «Опори», світло зникало на 5 дільницях на Волині.

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      41.52%
    • ОПЗЖ
      12.02%
    • Європейська солідарність
      8.80%
    • Батьківщина
      8.72%
    • Голос
      6.37%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.68%
    • Сила і честь
      3.54%
    • Опозиційний блок
      3.20%
    • Свобода
      2.45%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.24%
    • Партія Шарія
      2.05%
    • Громадянська позиція
      1.10%
    • Партія зелених України
      0.75%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Аграрна партія України
      0.55%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.45%
    • Сила людей
      0.22%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.12%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.06%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

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