На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць залишились без світла



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На Львівщині електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови

На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради України залишились без світла.

Так, як повідомив депутат одеської міської ради Олексій Єремиця, на двох виборчих дільницях в 9 гімназії, що у 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.

«Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві дільниці гімназії 9511112 і 9511113» - написав він.

Крім того, в громадській мережі «Опора» повідомили, що на Львівщині на 7 дільницях в різних районах області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.

«Електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ДВК через півгодини світло увімкнули», — йдеться в повідомленні.

Також, за даними «Опори», світло зникало на 5 дільницях на Волині.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.