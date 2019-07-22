На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць залишились без світла
На Львівщині електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови
На Львівщині, Волині та в Одесі декілька дільниць на дострокових виборах до Верховної Ради України залишились без світла.
Так, як повідомив депутат одеської міської ради Олексій Єремиця, на двох виборчих дільницях в 9 гімназії, що у 133 окрузі Одеси, вимкнули світло.
«Підрахунок голосів в Київському районі без світла. Відключені від світла дві дільниці гімназії 9511112 і 9511113» - написав він.
Крім того, в громадській мережі «Опора» повідомили, що на Львівщині на 7 дільницях в різних районах області члени комісій рахували голоси при ліхтариках.
«Електроенергія зникла у цих населених пунктах через погодні умови. На деяких ДВК через півгодини світло увімкнули», — йдеться в повідомленні.
Також, за даними «Опори», світло зникало на 5 дільницях на Волині.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.