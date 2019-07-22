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    Партія Порошенка лідирує на закордонних виборчих дільницях – дані 75% протоколів

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    Партія Петра Порошенка &laquo;Європейська солідарність&raquo;&nbsp;лідирує на закордонних виборчих дільницях - Партія Порошенка лідирує на закордонних виборчих дільницях – дані 75% протоколів
    Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» лідирує на закордонних виборчих дільницях

    Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів на закордонних дільницях

    Згідно з результатами опрацювання 75,49% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія «Європейська солідарність».

    Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

    Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів, «Слуга народу» - 27,67%, «Голос» - 18,45%. В «Опозиційної платформи - За життя» наразі 4,62% голосів, у партії Шарія - 4,70%; ВО «Свобода» має 3,89%.

    За даними на цей час, партія «Батьківщина» отримує 1,98% голосів виборців на закордонних дільницях.

    Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      41.52%
    • ОПЗЖ
      12.02%
    • Європейська солідарність
      8.80%
    • Батьківщина
      8.72%
    • Голос
      6.37%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.68%
    • Сила і честь
      3.54%
    • Опозиційний блок
      3.20%
    • Свобода
      2.45%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.24%
    • Партія Шарія
      2.05%
    • Громадянська позиція
      1.10%
    • Партія зелених України
      0.75%
    • Самопоміч
      0.73%
    • Аграрна партія України
      0.55%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.45%
    • Сила людей
      0.22%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.12%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.06%
    • Незалежність
      0.05%
      Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК Петро Порошенко Батьківщина Європейська солідарність вибори Свобода партії За життя партія Слуга народу партія Голос
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