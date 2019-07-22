Партія Порошенка лідирує на закордонних виборчих дільницях – дані 75% протоколів



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Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» лідирує на закордонних виборчих дільницях

Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів на закордонних дільницях

Згідно з результатами опрацювання 75,49% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія «Європейська солідарність».

Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів, «Слуга народу» - 27,67%, «Голос» - 18,45%. В «Опозиційної платформи - За життя» наразі 4,62% голосів, у партії Шарія - 4,70%; ВО «Свобода» має 3,89%.

За даними на цей час, партія «Батьківщина» отримує 1,98% голосів виборців на закордонних дільницях.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019