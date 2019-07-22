Партія Порошенка лідирує на закордонних виборчих дільницях – дані 75% протоколів
Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів на закордонних дільницях
Згідно з результатами опрацювання 75,49% електронних протоколів голосування на закордонних виборчих дільницях найбільшу підтримку виборців здобула партія «Європейська солідарність».
Такі дані оприлюднено на сайті ЦВК.
Наразі партія «Європейська солідарність» набирає 29,99% голосів, «Слуга народу» - 27,67%, «Голос» - 18,45%. В «Опозиційної платформи - За життя» наразі 4,62% голосів, у партії Шарія - 4,70%; ВО «Свобода» має 3,89%.
За даними на цей час, партія «Батьківщина» отримує 1,98% голосів виборців на закордонних дільницях.
Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 10,29% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
Нагадаємо, в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
-
Слуга народу41.52%
-
ОПЗЖ12.02%
-
Європейська солідарність8.80%
-
Батьківщина8.72%
-
Голос6.37%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.68%
-
Сила і честь3.54%
-
Опозиційний блок3.20%
-
Свобода2.45%
-
Українська стратегія Гройсмана2.24%
-
Партія Шарія2.05%
-
Громадянська позиція1.10%
-
Партія зелених України0.75%
-
Самопоміч0.73%
-
Аграрна партія України0.55%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.45%
-
Сила людей0.22%
-
Сила права0.14%
-
Патріот0.12%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Факел0.06%
-
Незалежність0.05%