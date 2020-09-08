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    На Полтавщині зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу

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    Уже 10 осіб померли від зараження лихоманкою - На Полтавщині зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу
    Уже 10 осіб померли від зараження лихоманкою

    Вакцини проти лихоманки немає

    У Зіньківському районі Полтавської області зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу. Захворів 39-річний чоловік. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

    У пацієнта спостерігалися температура тіла до 39 градусів, слабкість і ломота в м'язах. Після госпіталізації дослідження виявило наявність антитіл в організмі до вірусу Західного Нілу.

    На кінець серпня в Європі були зафіксовані 122 випадки зараження вірусом Західного Нілу, 10 осіб померли.

    Нагадаємо, що у МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу.

    хвороби чоловік
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