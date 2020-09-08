На Полтавщині зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже 10 осіб померли від зараження лихоманкою

Вакцини проти лихоманки немає

У Зіньківському районі Полтавської області зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу. Захворів 39-річний чоловік. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

У пацієнта спостерігалися температура тіла до 39 градусів, слабкість і ломота в м'язах. Після госпіталізації дослідження виявило наявність антитіл в організмі до вірусу Західного Нілу.

Вакцини проти хвороби немає, а інфіковані люди незаразні. Захворіти гарячкою можна від укусу комара.

На кінець серпня в Європі були зафіксовані 122 випадки зараження вірусом Західного Нілу, 10 осіб померли.

Нагадаємо, що у МОЗ назвали три головні симптоми коронавірусу.