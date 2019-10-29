У «Нафтогазі» анонсували новий позов проти «Газпрому»



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Українська сторона має намір подати новий позов до російської енергетичної компанії «Газпром»

Виконавчий директор «Нафтогазу» працює над позовними вимогами до «Газпрому» в новому арбітражному процесі

НАК «Нафтогаз України» розпочинає підготовку нового позову до російського «Газпрому». Про це повідомив виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко на своїй сторінці в Facebook.

Таким чином він прокоментував переговори в Брюсселі між Росією, Україною і Єврокомісією з питання подальшої долі транзиту російського газу через українську територію.

«Домовленостей немає. Але я час не втрачав, оскільки працював над позовними вимогами до «Газпрому» в новому арбітражному процесі», - написав Вітренко.

Раніше виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що на газових переговорах Росія вимагає від України піти на принизливі поступки.

Наступний раунд перемовин по транзиту російського газу між РФ, Україною та Єврокомісією, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Українська сторона виступає за інтенсифікацію переговорів, і готова займатися конкретними технічними та політичними питаннями.

Нагадаємо, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що чергові консультації щодо газу відбудуться до кінця листопада. Російська преса також повідомила, з посиланням на заяву міністра енергетики РФ Новака, що «Газпром» готовий обговорити технічну угоду щодо транзиту газу з оператором газотранспортної системи України.

Також у «Нафтогазі» прокоментували тристоронню зустріч у Брюсселі.

Віцепрезидент Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович заявив, що розчарований сьогоднішнім результатом переговорів.

Раніше повідомлялося, що 28 жовтня представники України, ЄС і Росії почали тристоронні консультації щодо газу.

Переговори стосуються транзитних поставок газу з Росії в Європу через українську газотранспортну систему (ГТС) з 2020 року і пізніше. Нинішній контракт по транзиту закінчується в грудні.