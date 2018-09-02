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    На Прикарпатті 18-річний хлопець загинув від удару струмом газонокосарки

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    На Прикарпатті 18-річний хлопець загинув від удару струмом газонокосарки

    Нещасний випадок стався у селі Торговиця Коломийського району

    Нещасний випадок стався у селі Торговиця Коломийського району. Юнак під час господарських робіт на власному подвір’ї отримав ураження електричним струмом від газонокосарки.

    Хлопець помер на місці до прибуття швидкої.

    На місце події виїжджали: швидка допомога, слідчо-оперативна група поліції, інформує управління з питань цивільного захисту ОДА.

    Раніше повідомлялося, що провідник отримав удар струмом напругою у 36 тис. вольт і вижив. Надзвичайна подія сталася на одній зі залізничних станцій у Києві.

    З невідомих обставин, провідник поїзда почав лізти на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згоріла весь одяг і навіть труси. Але народився він «в сорочці», вижив.

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