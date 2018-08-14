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    Удар струмом у 36 тис. вольт отримав провідник у Києві і вижив

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    Удар струмом у 36 тис. вольт отримав провідник у Києві і вижив

    Весь одяг провідника згорів, навіть труси

    Надзвичайна подія сталася на одній зі залізничних станцій у Києві. Провідник отримав удар струмом напругою у 36 тис. вольт і вижив. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.

    З невідомих обставин, провідник поїзда почав лізти на вагон, зачепився за високовольтний провід і отримав розряд. У чоловіка згоріла весь одяг і навіть труси. Але народився він «в сорочці», вижив.

    Постраждалого госпіталізували. Деталі незрозумілого інциденту з'ясовуються.

    На поширеному в інтернеті відео видно, що під час госпіталізації постраждалий знаходився у свідомості.

    Нагадаємо, Польща встановила новий рекорд добового споживання електроенергії. 2 серпня попит на електроенергію становив 23 680 мегават. Як і впродовж останніх днів, Polskie Sieci Elektroenergetyczne зафіксували пікові показники о 13:15.

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