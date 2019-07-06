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    На Прикарпатті чоловік зґвалтував жінку, яка прийшла до нього по роботі

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    На Прикарпатті чоловік зґвалтував жінку, яка прийшла до нього по роботі

    Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі

    40-річний мешканець Долини у власному помешканні зґвалтував 25-річну місцеву жительку.

    Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

    У зв’язку із виконанням службових повноважень жінка прийшла до помешкання підозрюваного. Зловмисник, скориставшись фізичною слабкістю потерпілої та відсутністю сторонніх осіб, із застосуванням фізичного насильства задовольнив свою статеву пристрасть, зґвалтувавши її.

    Долинський відділ Калуської місцевої прокуратури затвердив обвинувальний акт у кримінальному провадженні, відкритому за фактом учинення дій сексуального характеру без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування), за ч. 1 ст. 152 КК України.

    За вчинене йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

    Як відомо, 21 червня у Запоріжжі поліцейські викрили зловмисника, який у під’їзді будинку напав на малолітню дівчинку та зняв зґвалтування на телефон.

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