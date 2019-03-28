На Прикарпатті керівник банку викрав з депозитів клієнтів 1,5 млн гривень



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Посадовець без відома клієнтів розривав депозитні договори, отримуючи доступ до рахунків

В Івано-Франківькій області слідчі передали до суду справу щодо керівника одного з відділень банку, якого підозрюють у заволодінні грошима клієнтів.

37-річний керівник, маючи доступ до інформації банку, вирішив незаконно збагатитися.

Протягом 2009-2015 років чоловік вчинив 150 кримінальних правопорушень. У справі 22 потерпілих, яким відшкодовано збитки на суму близько 1 млн 500 тис. грн, інформує прес-служба Нацполіції Івано-Франківщини.

У матеріалах справи йдеться, що посадовець без відома клієнтів розривав депозитні договори, отримуючи доступ до рахунків та можливість розпоряджатися наявними на них коштами на власний розсуд.

Директор вносив до клієнтської бази неправдиві відомості про клієнтів банку, а саме без їх відома підв’язував заздалегідь придбані номери мобільних телефонів, фотографував третіх осіб, у випадках коли обов'язкова валідація фотографії клієнта, без відома та доручення клієнтів замовляв, оформляв та отримував платіжні картки на їх ім’я, на які за допомогою програмних комплексів банку таємно здійснював безготівкові перекази депозитних коштів з рахунків клієнтів, завдаючи їм збитків.

В ході досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим прокурором прокуратури Івано-Франківської області, підозрюваній особі було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.