Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
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Фото: «Версії»
Злива у Яремчі
Вулицями міста текли річки брудної води, а на дорогах утворилися затори
В Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 серпня, підтопило місто Яремче.
Це стало наслідком потужних злив, які накрили регіон, пише місцевий портал «Версії».
Повідомляється, що вулицями міста текли річки брудної води, а на дорогах утворилися затори.
Крім цього, місцеві жителі повідомляють, що в місті випав град.
Нагадаємо, напередодні синоптики повідомили, що у вихідні в Україні збережеться спекотна погода.