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    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом

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    Злива у Яремчі - Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Фото: «Версії»
    Злива у Яремчі

    Вулицями міста текли річки брудної води, а на дорогах утворилися затори

    В Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 серпня, підтопило місто Яремче. 

    Це стало наслідком потужних злив, які накрили регіон, пише місцевий портал «Версії».

    Повідомляється, що вулицями міста текли річки брудної води, а на дорогах утворилися затори.

    Крім цього, місцеві жителі повідомляють, що в місті випав град.

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    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом
    Негода на Прикарпатті: місто Яремче затопило і накрило градом

    Нагадаємо, напередодні синоптики повідомили, що у вихідні в Україні збережеться спекотна погода.

    Івано-Франківщина
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