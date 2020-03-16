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    На Прикарпатті клієнт вбив таксиста, бо не мав грошей

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    Пасажир зарізав таксиста і вкрав його автомобіль - На Прикарпатті клієнт вбив таксиста, бо не мав грошей
    Пасажир зарізав таксиста і вкрав його автомобіль

    Поліція затримала 26-річного підозрюваного у вбивстві

    У Тисменицькому районі Івано-Франківської області 26-річний чоловік зарізав 37-річного таксиста, відмовившись перед цим оплатити поїздку. 

    Пізніше пасажир викрав автомобіль таксиста, а водія посадив на заднє сидіння, де він помер від отриманих ножових поранень.

    Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

    Увечері в п’ятницю, 13 березня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець поїхав таксувати і зник. Вона сказала, що зв’язку з ним немає впродовж доби.

    «Оперативники управління карного розшуку обласної поліції спільно з працівниками слідчого управління, тисменицькими та Івано-франківськими правоохоронцями вжили усіх заходів для розкриття цього злочину. Поліцейські в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили та затримали підозрюваного у вбивстві», – йдеться у повідомленні.

    Підозрюваним у вбивстві таксиста виявився 26-річний мешканець Тисменицького району.

    «Як встановили поліцейські, зловмисник сів до автомобіля і коли таксист підвозив його до пункту призначення в село Черніїв, сказав, що не має коштів оплатити проїзд. Під час сварки зловмисник витягнув ніж та завдав ним безліч ударів перевізнику. Після цього тіло загиблого помістив в автомобіль та поїхав ним з місця злочину в село Старі Кривотули. 37-річний потерпілий від отриманих травм помер в автомобілі», – сказано в повідомленні.

    26-річного пасажира таксі затримали, йому інкримінують умисне вбивство і незаконне заволодіння транспортним засобом.

    таксі вбивство Івано-Франківщина автомобіль поліція
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