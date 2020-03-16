В Одесі під час пожежі у будинку загинув безхатченко



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Правоохоронці розслідують факт пожежі в Суворовському районі Одеси

Внаслідок пожежі один чоловік загинув, інший – отримав опіки різного ступеня тяжкості та був госпіталізований.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Подія сталася у дворі покинутого будинку на вулиці Червонослобідській. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через те, що постраждалі - двоє безхатченків у стані сп'яніння запалили сміття, щоб зігрітися, і позасинали.

За попередніми висновками фахівців ДСНС імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.

Вказану подію поліцейські кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває. Обставини події з'ясовуються.