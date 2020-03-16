В Одесі під час пожежі у будинку загинув безхатченко
Правоохоронці розслідують факт пожежі в Суворовському районі Одеси
Внаслідок пожежі один чоловік загинув, інший – отримав опіки різного ступеня тяжкості та був госпіталізований.
Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
Подія сталася у дворі покинутого будинку на вулиці Червонослобідській. Попередньо встановлено, що трагедія сталася через те, що постраждалі - двоє безхатченків у стані сп'яніння запалили сміття, щоб зігрітися, і позасинали.
За попередніми висновками фахівців ДСНС імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем.
Вказану подію поліцейські кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України. Слідство триває. Обставини події з'ясовуються.