У Харкові серед ночі підірвали банкомат



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Сума завданого матеріального збитку встановлюється

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження банкомату в Немишлянському районі Харкова.

За даними поліції, повідомлення про підрив банкомату, що розташований на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку по вулиці Салтівське шосе, надійшло 15 березня близько 3:00.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази. Попередньо встановлено, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Постраждалих немає. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2020 року стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині.

На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

Як повідомлялося, вночі прогримів вибух у банку в Києві.

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