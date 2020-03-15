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    Кримінал

    У Харкові серед ночі підірвали банкомат

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    У Харкові серед ночі підірвали банкомат

    Сума завданого матеріального збитку встановлюється

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження банкомату в Немишлянському районі Харкова.

    За даними поліції, повідомлення про підрив банкомату, що розташований на першому поверсі житлового багатоповерхового будинку по вулиці Салтівське шосе, надійшло 15 березня близько 3:00.

    На місце виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

    Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази. Попередньо встановлено, що зловмисники підірвали банкомат за допомогою саморобного вибухового пристрою.

    Постраждалих немає. Сума завданого матеріального збитку встановлюється.

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    У Харкові серед ночі підірвали банкомат
    У Харкові серед ночі підірвали банкомат

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

    Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2020 року стався вибух у відділенні Ощадбанку на Троєщині.

    На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

    1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

    Як повідомлялося, вночі прогримів вибух у банку в Києві.

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