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    У Києві на ходу загорівся Porsche Panamera (відео)

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    У Києві на ходу загорівся Porsche Panamera (відео)
    Скріншот з відео

    Обставини пожежі з’ясовуються

    Вчора, 14 березня, у Києві на вулиці Кульженко сталося загоряння авто. Автомобіль загорівся під час руху, повідомляє dtp.kiev.ua.

    Спочатку пожежу допомагали гасити небайдужі очевидці. Потім під’їхав наряд вогнеборців і загасив палаюче авто.

    Обставини пожежі з’ясовуються. Про постраждалих інформації наразі немає.

    До слова, у ніч на четвер, 12 березня, на проспекті Перемоги, 130 у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Volkswagen Polo служби таксі Bolt і пішохода. Від отриманих травм чоловік помер миттєво.

    Нагадаємо, ввечері 13 березні в Києві сталася ДТП за участі лекговиків Porsche Panamera і Volkswagen.

    Як повідомлялося, на Вінниччині сталася потрійна смертельна ДТП.

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