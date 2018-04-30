На Прикарпатті парашутист зачепився за високовольтну лінію

Парашутист не постраждав, рятувальники зняли його з опори

Чоловік, який стрибав із парашутом поблизу Коломиї на Івано-Франківщині, заплутався в опорі лінії електропередач (ЛЕП). Про це повідомляє «Дзеркало медіа». «На об’їзній дорозі у Коломиї, на 157 кілометрі, впав парашутист і зачепився за високовольтну лінію», - йдеться у повідомленні. Нещасний випадок стався неподалік



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Парашутист не постраждав, рятувальники зняли його з опори

Чоловік, який стрибав із парашутом поблизу Коломиї на Івано-Франківщині, заплутався в опорі лінії електропередач (ЛЕП).

Про це повідомляє «Дзеркало медіа».

«На об’їзній дорозі у Коломиї, на 157 кілометрі, впав парашутист і зачепився за високовольтну лінію», - йдеться у повідомленні.

Нещасний випадок стався неподалік АЗС.



Як повідомив начальник поліції у Коломиї, парашутист живий, але отримав травми. Його життю нічого не загрожує.

Повідомляється, що разом із чоловіком із парашутом стрибав його друг. Той приземлився вдало.

Нагадаємо, канал Jointheteem опублікував відео екстреної ситуації під час стрибка з парашутом одного з учнів. Молода людина переплутала ручки і замість розкриття основного парашута відчепила його (ймовірно, він до автоматизму відпрацював рух при заняттях на землі).

Коли хлопець зрозумів помилку, то все ж спробував відкрити основний парашут. Але так як до цього він витягнув ручки (вони перебували у нього в руках), парашут просто полетів у повітря.