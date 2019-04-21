На Прикарпатті подружжя пенсіонерів вчинило самогубство



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Чоловіка 1953 року народження знайшли повішеним у коридорі будинку, жінку 1960 року народження виявили на подвір’ї

Правоохоронці обстежили місце трагедії та відкрили кримінальне провадження

У селі Нижній Березів Косівського району Івано-Франківської області сталося подвійне самогубство. Зі слів представників крайової влади, в один день вкоротили собі віку чоловік і його дружина.

Про це повідомляє ТСН.

Поліцію про самогубство повідомив сільський голова Нижнього Березова, а йому про страшну знахідку розповіла сусідка померлих. Чоловіка 1953 року народження знайшли повішеним у коридорі його житлового будинку. Жінку 1960 року народження так само повішеною виявили на подвір’ї.

Правоохоронці обстежили місце трагедії та відкрили кримінальне провадження. Більше інформації вони обіцяють надати після отримання результатів експертиз.

До слова, у середині квітня у Києві чоловік стрибнув із Північного моста.