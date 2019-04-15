У Києві чоловік стрибнув із Північного моста



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Чоловіка врятували водолази

Чоловік намагався покінчити життя самогубством

У понеділок, 15 квітня, в Києві з Північного моста в річку Дніпро стрибнув чоловік. Він залишився живий.

Виклик на лінію 102 надійшов у 7:42. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, на вигляд чоловікові близько 50 років. Люди, які проїжджали повз, побачили, як він стрибнув вниз з середини моста. Чоловіка з води дістали водолази. Зараз йому надають медичну допомогу.

Попередньо, він намагався покінчити життя самогубством.

На місці працювала патрульна поліція, медики та рятувальники. Що саме стало причиною такого вчинку і подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, 3 квітня в Києві поблизу трамвайної зупинки «Національний Авіаційний університет» швидкісної лінії стався трагічний інцидент: чоловік покінчив життя самогубством, зістрибнувши з пішохідного моста.