У Києві чоловік стрибнув із Північного моста
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Розсилка
Чоловік намагався покінчити життя самогубством
У понеділок, 15 квітня, в Києві з Північного моста в річку Дніпро стрибнув чоловік. Він залишився живий.
Виклик на лінію 102 надійшов у 7:42. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, на вигляд чоловікові близько 50 років. Люди, які проїжджали повз, побачили, як він стрибнув вниз з середини моста. Чоловіка з води дістали водолази. Зараз йому надають медичну допомогу.
Попередньо, він намагався покінчити життя самогубством.
На місці працювала патрульна поліція, медики та рятувальники. Що саме стало причиною такого вчинку і подробиці інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, 3 квітня в Києві поблизу трамвайної зупинки «Національний Авіаційний університет» швидкісної лінії стався трагічний інцидент: чоловік покінчив життя самогубством, зістрибнувши з пішохідного моста.