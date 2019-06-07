На Прикарпатті стався зсув ґрунту, пошкоджено міст



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У селі Діброва стався зсув грунту на автодорогу державного значення Н-18 Івано-Франківськ

На Прикарпатті через негоду стався зсув грунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«У селі Пістинь Косівського району частково зруйновано житловий будинок та міст через потічок Озірний», - повідомили у відомстві.

Також, вже у селі Діброва Тлумацького району, стався зсув грунту на автодорогу державного значення Н-18 Івано-Франківськ – Тернопіль. «Проїзд транспортних засобів забезпечений», - запевнили у ДСНС.

Також нагадаємо, що протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

Крім того, окупований Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя.

Напередодні на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.