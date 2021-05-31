Сім років справі про вибух заправки БРСМ: жодного покараного працівника компанії і приховування доказів

У «БРСМ-нафта» своєї вини не визнають та називають вибух спланованим терактом

За 7 років з моменту вибуху на АЗС мережі «БРСМ-нафта» до відповідальності не притягнуто жодного з підозрюваних у справі співробітників компанії. Рідні загиблих кажуть про зникнення доказів по справі. Про це йдеться у сюжеті «Надзвичайних новин» на телеканалі ICTV.

Попри швидке слідство і понад 100 офіційних засідань судів до відповідальності не було притягнуто жодного з підозрюваних у справі про вибух на АЗС «БРСМ-нафта» в Переяславі. Серед них: Ігор Батюк (на момент вибуху – заступник директора «БРСМ-нафта»), Валерій Шпиг (головний інженер «БРСМ-нафта») та Володимир Головко.

«Вдумайтесь, 7 років не можуть знайти винних у загибелі 6 жертв. Цілу вічність тягнуться суди у справі про смертоносний вибух на заправці у Переяславі-Хмельницькому. Крапки у цій ганебній історії досі не має. Одразу після страшної трагедії чиновники наввипередки били себе в груди і обіцяли – знайдуть винних і посадять, але родичам постраждалих хіба виплатили компенсації», – зазначається у сюжеті.

За словами експертів, причина вибуху на АЗС «БРСМ-нафта» в Переяславі – помилки у проектуванні,частину заправки де зберігався газ зводили без жодних офіційних документів.

«Причиною вибуху стала розгерметизація труби від газово-роздавальної колонки до ємності де зберігався (газ-прим. ред), потім газ проник через комунікації до підвального приміщення та до самої операторської де і стався вибух внаслідок іскри», – розповідає прокурор Бориспільської окружної прокуратури Володимир Баклан.

У «БРСМ-нафта» своєї вини не визнають та називають вибух спланованим терактом. Натомість, мати загиблого Світлана Степанич, яка продовжує боротись за справедливість, каже про намагання приховати докази у справі.

«Особисто я бачила проектну документацію на цю заправку, а коли дійшло до того щоб подавати ці докази – проектна документація раптом зникла – докази зникають», – зазначає Світлана Степанич.

Журналісти «Надзвичайних новин» також зазначають, що розслідування справи було проведено швидко, чого не можна сказати про суд. Засідання проходили дуже мляво, а потім справу почали слухати з початку, бо передали з Переяслава у Бориспіль.

До слова, народні депутати чотирьох фракцій направили звернення до Кабміну та контролюючих органів, де закликають втрутитись у ситуацію з системною підробкою пального та його збутом через нелегальні точки виробництва.