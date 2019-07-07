На Прикарпатті від удару струмом загинула жінка, ще одна в лікарні



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Жінку уразило струмом від обірваної лінії електропередач

У Верховині (Івано-Франківська область) від удару струмом загинула жінка, ще одна в лікарні.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Нещасний випадок стався вчора у присілку Грабовець.

За попередньою інформацією, 50-річну жінку уразило струмом від обірваної лінії електропередач.

Потерпіла загинула на місці.

Також струмом уразило 29-річну жінку. Її госпіталізовано до Верховинської лікарні. Стан потерпілої легкого ступеня важкості.

Раніше повідомлялося, що на Одещині 11-річна дівчинка загинула від ураження електричним струмом.

За попередніми даними, дівчинка з подругою гралася на ставу, який на даний час зневоднений у зв’язку з проведенням робіт по його розширенню. Під час відновлювальних робіт під лініями електромереж було зроблено насип висотою близько дев’ять метрів. Граючись, дівчинка вилізла на нього, підслизнулася та, щоб не впасти, схопилася за високовольтний дріт, який знаходився на висоті близько півтора метри. Внаслідок удару електрострумом вона померла на місці.