На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках
Пробне ЗНО відбудеться 15 та 17 червня
Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасникам треба мати при собі маски або респіратори.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, посилаючись на наказ Українського центру оцінювання якості освіти.
Як повідомляється, оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:
- оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);
- запрошення-перепустки;
- засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.
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