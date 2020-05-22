На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках



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Пробне ЗНО відбудеться 15 та 17 червня

Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасникам треба мати при собі маски або респіратори.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, посилаючись на наказ Українського центру оцінювання якості освіти.

Як повідомляється, оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.

Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);

запрошення-перепустки;

засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.

Вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Дати з урахуванням прогнозів щодо розвитку епідеміологічної ситуації були перенесені.