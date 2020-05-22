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    На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках

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    На пробне ЗНО допускатимуть лише в масках

    Пробне ЗНО відбудеться 15 та 17 червня

    Пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасникам треба мати при собі маски або респіратори.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки, посилаючись на наказ Українського центру оцінювання якості освіти.

    Як повідомляється, оновлені запрошення-перепустки з адресами пунктів пробного тестування будуть з’являтися в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з 1 червня.

    Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності:

    • оригіналу документа, за яким відбувалась реєстрація на пробне ЗНО (паспорт, ID-картка тощо);
    • запрошення-перепустки;
    • засобів індивідуального захисту - маски або респіратора (у тому числі виготовлених самостійно).

    Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбудеться 25 червня - 17 липня, результати стануть відомі до 29 липня.

    Вступну кампанію в Україні перенесли на місяць у зв'язку з карантином. Дати з урахуванням прогнозів щодо розвитку епідеміологічної ситуації були перенесені.

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