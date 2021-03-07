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    На референдумі в Швейцарії схвалили заборону на приховування облич

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    Наслідки референдуму зможуть погіршити стосунки Швейцарії з арабськими державами - На референдумі в Швейцарії схвалили заборону на приховування облич

    Наслідки референдуму зможуть погіршити стосунки Швейцарії з арабськими державами

    Фото: DW

    Заборона стосуватиметься як радикальних мусульман, так і футбольних хуліганів

    Заборону на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, схвалили учасники референдуму, що відбувся у Швейцарії. Як свідчать дані національного телемовника SRF, за це віддали свої голоси понад половина учасників голосування.

    За заборону приховувати обличчя в громадських місцях проголосували 52,7% або 1 077 560 громадян, проти – 47,3% або 967 840 осіб. 17 кантонів з 21 підтримали таке рішення.

    Громадяни голосували за пропозицію запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, «палестинської хустки» та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

    Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

    Пропозицію про заборону приховувати обличчя з'явилася ще до пандемії. Вона отримала необхідну підтримку, щоб питання винесли на референдум ще в 2017 році.

    До речі, після теракту, вчиненого у червні 2019 року, закривати обличчя в держустановах заборонила і влада Тунісу.

    Теги: Швейцарія референдум мусульмани речі влада
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