На референдумі в Швейцарії схвалили заборону на приховування облич

Заборона стосуватиметься як радикальних мусульман, так і футбольних хуліганів

Заборону на носіння в громадських місцях одягу, що приховує обличчя, схвалили учасники референдуму, що відбувся у Швейцарії. Як свідчать дані національного телемовника SRF, за це віддали свої голоси понад половина учасників голосування.

За заборону приховувати обличчя в громадських місцях проголосували 52,7% або 1 077 560 громадян, проти – 47,3% або 967 840 осіб. 17 кантонів з 21 підтримали таке рішення.

Громадяни голосували за пропозицію запровадити загальнонаціональну заборону нікабу, паранджі, «палестинської хустки» та інших форм одягу, що дозволяють приховувати обличчя в громадських місцях.

Ця заборона буде стосуватися і футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які люблять під час демонстрацій приховувати свої обличчя.

Пропозицію про заборону приховувати обличчя з'явилася ще до пандемії. Вона отримала необхідну підтримку, щоб питання винесли на референдум ще в 2017 році.

До речі, після теракту, вчиненого у червні 2019 року, закривати обличчя в держустановах заборонила і влада Тунісу.