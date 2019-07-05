У Тунісі заборонили заходити до держустанов з закритим обличчям



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Рішення про заборону закривати обличчя у держустановах ухвалили після теракту, скоєного в Тунісі 27 червня цього року

Прем'єр-міністр Тунісу Юсеф Шахед у п'ятницю, 5 липня, підписав розпорядження уряду, яке зокрема забороняє жінкам носити в урядових установах та будівлях нікаб, що повністю закриває обличчя. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що рішення про заборону закривати обличчя ухвалили після теракту, скоєного в Тунісі 27 червня. Тоді терорист-смертник, який перебував у розшуку, підірвав себе. За словами свідків, він був у нікабі, однак у міністерстві внутрішніх справ країни заперечують цю інформацію.

Внаслідок теракту загинули двоє осіб і ще семеро отримали поранення. Це був вже третій подібний напад протягом минулого тижня.

Бойовики «Ісламської держави» взяли на себе відповідальність за всі три теракти. Напади відбуваються на тлі підготовки Тунісу до парламентських виборів, які заплановані на осінь.

Як зазначили в канцелярії прем'єра, розпорядження «з міркувань безпеки забороняє вхід до органів державного управління та урядових установ будь-кому із закритим обличчям».