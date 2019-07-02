У Швейцарії знайшли 60 млн франків в рамках справи розкрадання в «Нафтогазі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Є підозри, що це кошти, отриманні на вишках Бойка

Заарештовані 60 млн франків по справі ймовірної розтрати коштів «Нафтогазу»

У Швейцарії знайшлася частина коштів, імовірно, незаконно виведених з України колишнім керівництвом державної компанії «Нафтогаз України». Як повідомляє DW, Федеральна прокуратура у Берні повідомила, що розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів «у зв'язку з імовірною розтратою коштів НАК «Нафтогаз».

На даний момент в рамках відповідного кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків, повідомили швейцарські правоохоронці 1 липня.

Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

Цю інформацію Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит DW про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку Генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну. За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено $25 млн у період, коли Бакулін був головою «Нафтогазу» (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка ексголови НАКу. Навесні 2018 року Євгена Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження. Ідеться про роль Бакуліна у резонансній справі про «вишки Бойка», коли за бурові установки було переплачено $400 млн.

Контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 млн, мали діти Євгена Бакуліна. Про це свідчать і документи з судового реєстру Швейцарії.

Судові позови дітей Бакуліна

Бакуліни та підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, аби розблокувати заморожені кошти і завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки. Як свідчать судові документи, бенефіціари вимагали у швейцарців не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька.

Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти називають політично мотивованою.

Тим не менше, спершу Федеральний кримінальний суд у квітні 2019 року дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд. Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і ексголови «Нафтогазу».

Утім, як свідчать судові документи, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт на виконання рішення українського суду, на рахунку залишилося лише $329 тис., 28 тисяч євро, 518 тисяч єн, а також цінні папери вартістю близько $4 млн. Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генпрокуратури України, скерований швейцарським колегам більше року тому. «Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання», - повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.