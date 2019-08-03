На річках України очікується підйом рівня води



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Негативних наслідків в результаті підйому рівня води не очікується

Підйом рівня води очікується на річках в західних регіонах

В Україні на вихідних 3-4 серпня очікується підйом рівня води на річках в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Про це повідомляє з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, за даними синоптиків, на вихідних на річках басейнів Дністра, Прута та Сірету, в межах Івано-Франківської області, очікується підйом рівня води на 0,3-1,0 метр. Також рівень води підніметься на річках Закарпатської області.

Зазначається, що негативних наслідків в результаті підйому рівня води не очікується, але при значних опадах можливе формування схилового стоку, а в гірських районах - локальних селевих потоків.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі повідомляли, що у суботу, 3 серпня, в Україні очікується переважно дощова погода. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, а вдень у більшості західних, південних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікується короткочасний дощ, місцями можлива гроза.