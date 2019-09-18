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    На Рівненщині на хрестинах сталося отруєння

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    На Рівненщині на хрестинах сталося отруєння

    Постраждалі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення

    На Рівненщині внаслідок отруєння їжею під час святкування хрестин постраждали троє людей.

    Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

    «Станом на 17 вересня зареєстровано спалах гастроентероколіту в трьох осіб, які перебували на святкуванні хрестин в магазині-кафетерії «На Паненській» в місті Дубно, вул.Шевченка, 22. Всього були присутні 20 осіб», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що заклад пройшов державну реєстрацію та за останні два роки спеціалістами Держпродспоживслужби не перевірявся.

    Постраждалі із симптомами розладів шлунково-кишкового тракту госпіталізовані в інфекційне відділення.

    «Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області проводиться робота з локалізації та ліквідації спалаху», - заявили у відомстві.

    Раніше повідомлялося, що на Вінниччині станом на 17 вересня перебувають на лікуванні у Козятинській лікарні 40 людей (із них 35 дітей) з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт, які напередодні отруїлися в шкільній їдальні.

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