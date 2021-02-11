На Рівненщині обмежили рух вантажівок, більшість шкіл закрили

Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг

На Рівненщині 11-13 лютого прогнозують складні погодні умови

У четвер 11 лютого із 10 години Служба автомобільних доріг у Рівненській області ввела обмеження руху вантажівок у напрямку Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

«Наразі проїзд всією мережею державних доріг у Рівненській області забезпечено. Проте на першу половину дня синоптики прогнозують пік активного циклону. Наразі снігопад посилюється. Робота з чистки доріг не припиняється. Більшість шкіл перейшла в онлайн заради безпеки дітей», – повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Наразі на державних трасах працюють 121 робітник та 103 одиниці спецтехніки. Складніша ситуація із віддаленими другорядними дорогами. Найпроблемніші напрямки на півдні і центрі Рівненщини. На місцевих дорогах працює 57 одиниць техніки.

Більшість шкіл перейшли в онлайн – 37 ОТГ на дистанційному, в 11 громадах навчаються на змішаній формі. 103 шкільні автобуси не випустили в рейси.

Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг. Вони нанесені на Google мапу.

Нагадуємо, на Рівненщині 11-13 лютого прогнозують складні погодні умови – налипання мокрого снігу, пориви вітру, на дорогах ожеледиця. Вже з понеділка, 15 лютого, температура повітря поступово знижуватиметься, а згодом сягне до -25 градусів морозу.

Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки через снігопади.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни.