  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Рівненщині обмежили рух вантажівок, більшість шкіл закрили

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг - На Рівненщині обмежили рух вантажівок, більшість шкіл закрили
    Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг
    Фото: Mykyta Ant/Facebook

    На Рівненщині 11-13 лютого прогнозують складні погодні умови

    У четвер 11 лютого із 10 години Служба автомобільних доріг у Рівненській області ввела обмеження руху вантажівок у напрямку Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

    «Наразі проїзд всією мережею державних доріг у Рівненській області забезпечено. Проте на першу половину дня синоптики прогнозують пік активного циклону. Наразі снігопад посилюється. Робота з чистки доріг не припиняється. Більшість шкіл перейшла в онлайн заради безпеки дітей», – повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    Наразі на державних трасах працюють 121 робітник та 103 одиниці спецтехніки. Складніша ситуація із віддаленими другорядними дорогами. Найпроблемніші напрямки на півдні і центрі Рівненщини. На місцевих дорогах працює 57 одиниць техніки.

    Більшість шкіл перейшли в онлайн – 37 ОТГ на дистанційному, в 11 громадах навчаються на змішаній формі. 103 шкільні автобуси не випустили в рейси.

    Перечекати негоду можна на спеціальних майданчиках вздовж державних доріг. Вони нанесені на Google мапу.

    Нагадуємо, на Рівненщині 11-13 лютого прогнозують складні погодні умови – налипання мокрого снігу, пориви вітру, на дорогах ожеледиця. Вже з понеділка, 15 лютого, температура повітря поступово знижуватиметься, а згодом сягне до -25 градусів морозу.

    Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки через снігопади. 

    У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. 

    Теги: Google Рівненщина Рівне снігопад робота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies