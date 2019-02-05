На Рівненщині релігійна громада Малих Дорогостаїв приєдналася до Єдиної церкви



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Прихожани Свято-Покровського храму с. Малі Дорогостаї підтримали перехід до ПЦУ

661 особа підтримали перехід Свято-Покровської церкви до Православної церкви України

У вівторок, 5 лютого, релігійна громада УПЦ МП села Малі Дорогостаї у Млинівському районі, що у Рівненській області, перейшла до Православної церкви України. Про це повідомляє Сharivne.info.

Рішення про перехід громада прийняла ще на початку січня. А сьогодні було завершено опитування членів громади.

В опитуванні взяли участь 784 особи. 661 з них підтримали перехід Свято-Покровської церки до ПЦУ.

В цілому на Рівненщині уже 13 парафій готуються змінити підпорядкування новоствореній Українській церкві.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині 12-та парафія перейшла до Православної церкви України.

Нагадаємо, що у Києві у вівторок, 5 лютого, в Софії Київській проходить перше засідання Синоду Православної церкви України.

Як відомо, глава ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що під час першого засідання Синоду Православної церкви України будуть розглядатися юридичні питання, зокрема, узгодження і затвердження керівних органів.

У неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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