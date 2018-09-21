На Рівненщині в школі-інтернаті отруїлися діти та кухар



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Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт

На Рівненщині в комунальному закладі «Мізоцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції.

Про це 21 вересня повідомляється на сайті Рівненського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

«В інфекційне відділення Здолбунівської ЦРЛ з ознаками гострої кишкової інфекції з 19 по 20 вересня госпіталізовано 7 вихованців КЗ «Мізоцька спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» та двох працівників закладу (вихователя та кухаря)», - заявили в центрі.

Зазначається, що у всіх хворих відмічаються схожі симптоми: біль в епігастральній області, нудота, блювота, пронос, температура до 40°С. Попередній діагноз - гострий гастроентероколіт.

Хворим надається відповідна медична допомога.

Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування спалаху та з’ясовуються причини його виникнення.

Нагадаємо, станом на 21 вересня кількість хворих, які отруїлися у с. Іване-Пусте Борщівського району на Тернопільщині після проведення агротехнічних робіт, збільшилася до 252 осіб, 99 з яких - діти.