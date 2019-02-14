В Одесі знизилася захворюваність на кишкові інфекції, ГРВІ та грип



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Одеські медики інформують про захворюваність на інфекційні хвороби і санітарно-епідеміологічну обстановку

За даними ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі залишається практично на рівні попереднього тижня і демонструє незначну тенденцію до зниження.

Минулому тижня на ГРВІ та грип захворіли 4929 одеситів, з яких 68,2% склали діти у віці до 17-ти років. Основне зниження захворюваності відзначено серед дорослого населення - на 7,4% менше порівняно з попереднім тижнем.

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі знаходиться нижче за епідпоріг і відповідає сезонному рівню для цієї пори року.

За даними моніторингу вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу і вірусів негрипозної етіології. Превалюють віруси грипу, з них А / H3N2 - 86,2% і А/H1N1 - 13,8%.

З урахуванням епідситуації, для запобігання поширенню грипу та ГРВІ наказом департаменту охорони здоров'я Одеської міськради з 20 грудня 2018 року введено обмежувальні заходи в міських лікувально-профілактичних установах, зокрема обмеження відвідування пацієнтів у стаціонарах.

Захворюваність на кишкові інфекції в Одесі за минулий тиждень знизилася на 9,6% порівняно з попереднім тижнем і склала 144 випадки, 80% з яких - діти.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.