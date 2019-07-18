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    Після весілля на Рівненщині кількість госпіталізованих зросла до 64 осіб

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    Після весілля на Рівненщині кількість госпіталізованих зросла до 64 осіб

    Деякі з тих, що отруїлися у кафе, вже виписалися з лікарні

    Кількість госпіталізованих людей до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння осіб, які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч, збільшилось до 64 (з них 14 дітей). Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

    Попри таку кількість отруєнь - присутність людей з цим отруєнням в лікарні зменшується: «станом на 7 год. 18 липня у лікувальних закладах перебуває 52 особи (з них 13 дітей)», — повідомили у пресслужбі рятувальників.

    Додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Зазначається, що всього кафе відвідало близько 100 осіб.

    Нагадаємо, 15 липня, після весілля у смт Мізоч, що на Рівненщині, до інфекційного віділення лікарні з отруєнням потрапили 39 осіб, з них 8 — діти. Після цього кількість госпіталізованих зросла до 58 осіб, з них 13 дітей.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

    Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

    У Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.

     

     

    отруєння весілля лікарня Рівненщина хвороби інфекція
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