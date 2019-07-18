Після весілля на Рівненщині кількість госпіталізованих зросла до 64 осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі з тих, що отруїлися у кафе, вже виписалися з лікарні

Кількість госпіталізованих людей до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння осіб, які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч, збільшилось до 64 (з них 14 дітей). Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Попри таку кількість отруєнь - присутність людей з цим отруєнням в лікарні зменшується: «станом на 7 год. 18 липня у лікувальних закладах перебуває 52 особи (з них 13 дітей)», — повідомили у пресслужбі рятувальників.

Додається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Зазначається, що всього кафе відвідало близько 100 осіб.

Нагадаємо, 15 липня, після весілля у смт Мізоч, що на Рівненщині, до інфекційного віділення лікарні з отруєнням потрапили 39 осіб, з них 8 — діти. Після цього кількість госпіталізованих зросла до 58 осіб, з них 13 дітей.

Раніше повідомлялося, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей.

Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

У Білгород-Дністровській райлікарні, яка прийняла наприкінці минулого тижня на лікування близько півсотні дітей із дитячого оздоровчого табору, діагностували у 53 пацієнтів дизентерію Флекснера.