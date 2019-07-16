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    На весіллі у Рівненській області отруїлися 39 осіб, з них восьмеро дітей

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    На весіллі у Рівненській області отруїлися 39 осіб, з них восьмеро дітей

    Причину отруєння у Рівненській області ще не назвали

    На Рівненщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман».

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    «15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Також нагадаємо, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей. Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

    До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

    Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.

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