На весіллі у Рівненській області отруїлися 39 осіб, з них восьмеро дітей



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Причину отруєння у Рівненській області ще не назвали

На Рівненщині з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман».

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

«15 липня до інфекційного відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 39 осіб (з них 8 дітей), які перебували на весіллі в кафе «Гурман» у смт Мізоч (всього кафе відвідало близько 100 осіб)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Також нагадаємо, що на Одещині в смт. Сергіївка через отруєння госпіталізовано 46 дітей. Згодом кількість постраждалих зросла до 52.

До слова, 10 липня у канадському готелі через отруєння чадним газом постраждали 46 осіб.

Також 4 липня на Івано-Франківській полонині отруїлися туристи.