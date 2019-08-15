На сайт Європейського центробанку здійснили хакерську атаку



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ЄЦБ призупинив роботу сайту після того, як виявив уразливість у рамках регулярної перевірки

Один з веб-сайтів Європейського центрального банку (ЄЦБ) піддався хакерській атаці, в результаті якої могла бути вкрадена конфіденційна інформація.

Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

ЄЦБ повідомив про злом хакерами зовнішнього сервера сайту Інтегрованого довідника банківської звітності (BIRD). Таким чином, адреси електронної пошти, дані про імена і посади 481 користувачів сервісу BIRD могли опинитися в розпорядженні зловмисників, йдеться в заяві ЄЦБ.

У Центробанку, проте, зазначають, що дані про паролі користувачів не були вкрадені.

ЄЦБ призупинив роботу сайту після того, як виявив уразливість у рамках регулярної перевірки, а також довів до відома щодо проблеми людей, чия інформація могла бути вкрадена.

Ні внутрішні системи ЄЦБ, ні важлива ринкова інформація не були порушені хакерською атакою, йдеться в заяві Європейського ЦБ.

Сайт BIRD публікує інформацію для банків щодо деталей надання статистичних та регулятивних звітів, його сервери відокремлені від зовнішніх і внутрішніх систем ЄЦБ.