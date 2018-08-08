Сенцову дозволять померти «для науки іншим ув'язненим» - дипломатичні джерела адвоката



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Політв'язень Олег Сенцов

Адвокат посилається на слова дипломатів, «які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим»

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Про це адвокат написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я звичайно не любитель чуток, мене більше факти цікавлять, а краще оформлені, але тут інша ситуація. За інформацією від дипломатів, які контактують з Росією щодо вирішення питання з Олегом Сенцовим, зазначається, що Сенцова не збираються відпускати, типу нехай помирає для науки іншим ув'язненим. Якщо це правда, то я навіть не знаю, як це коментувати», - написав Дінзе.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Натомість в Росії заявили, що Сенцов у задовільному стані.