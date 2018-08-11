Російські тюремники заявили, що «не дадуть померти» Сенцову



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Олег Сенцов у колонії

Сенцову ставлять крапельниці

У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що «не дадуть померти» українському режисеру Олегу Сенцову, який продовжує голодування у російській колонії. Про це Крим. Реалії, повідомила член Ради федерації Росії Людмила Нарусова, яка днями говорила про погіршення стану Сенцова з директором ФСВП Геннадієм Корнієнком.

«Кілька днів тому, коли з'явилися повідомлення про погіршення здоров'я, що почалися проблеми з серцем, я зв'язалася з Корнієнком (директор ФСВП Росії – ред.), висловила своє занепокоєння з цього приводу. Але тоді прозвучала лапідарна відповідь: «Померти не дамо», – повідомила Нарусова.

За її словами, «не все в їхніх силах, і за відсутності гарної реанімації та кардіологів ці обіцянки можуть виявитися лише обіцянками».

Вона уточнила, що, за інформацією директора ФСВП, Сенцову ставлять крапельниці.

«Гарного кардіолога там немає, реанімації – теж. Дуже тривожна ситуація, дуже тривожна. І я не розумію вперте мовчання тих людей, від яких це залежить, тому що претензії тюремникам безглуздо пред'являти: їхня справа – закривати ключами камери. І якщо буде наказ, про це мені і вони говорили, якщо буде рішення – відразу відпустимо. Але без такого рішення – ні», – додала Нарусова.

У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, як пише російське державне інформагентство «ТАСС» 11 серпня, що інформація адвоката Сенцова про зниження його ваги на 30 кілограмів не відповідає дійсності, а також «з перших днів відмови від прийому їжі встановлено індивідуальне динамічне медичне спостереження».

10 серпня російська Федеральна служба виконання покарань заявила, що Олег Сенцов відмовився від переведення в муніципальну лікарню, скарг немає.

Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе отримав від неназваних дипломатів інформацію, що нібито російська влада готова допустити смерть Сенцова від голоду «для науки іншим ув'язненим».

Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в анексованому Криму. Він провину не визнає. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії.

Станом на 11 серпня Сенцов голодує 90-й день.

Джерело: Радіо Свобода