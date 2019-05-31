На сайті парламенту Нової Зеландії розмістили петицію про Голодомор
Петиція поки що набрала трохи більше 500 підписів
На сайті парламенту Нової Зеландії розміщено петицію про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.
«Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті парламенту Нової Зеландії відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів», - написав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму Twitter.
Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Парламенту Нової Зеландії. Відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів! https://t.co/RhkOzN3Pd0 pic.twitter.com/c88twuzCfq— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 31. toukokuuta 2019
Раніше повідомлялося, що петиція про Голодомор на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів. Українським дипломатам доведеться вести дуже непросту роботу з німецькими депутатами, зазначив посол України у ФРН Андрій Мельник.
На сьогоднішній день уже близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.