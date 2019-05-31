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    На сайті парламенту Нової Зеландії розмістили петицію про Голодомор

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    Петиція про визнання Голодомор геноцидом українського народу на сайті парламенту Нової Зеландії відкрита до 24 листопада&nbsp; - На сайті парламенту Нової Зеландії розмістили петицію про Голодомор
    Петиція про визнання Голодомор геноцидом українського народу на сайті парламенту Нової Зеландії відкрита до 24 листопада 

    Петиція поки що набрала трохи більше 500 підписів

    На сайті парламенту Нової Зеландії розміщено петицію про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу.

    «Друзі і колеги, петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті парламенту Нової Зеландії відкрита для підписів з 8 січня 2019 року і набрала поки 500+ підписів. Допоможемо зібрати необхідну кількість голосів», - написав заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця у своєму Twitter.

    Раніше повідомлялося, що петиція про Голодомор на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів. Українським дипломатам доведеться вести дуже непросту роботу з німецькими депутатами, зазначив посол України у ФРН Андрій Мельник.

    На сьогоднішній день уже близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

    посол Twitter петиція
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