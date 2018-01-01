На сайті «Укрзалізниці» тепер можна купувати квитки з пересадками

Пасажири знатимуть станцію пересадки та час очікування

З 17-го січня на сайті «Укрзалізниці» з’явилася функція купування квитків з пересадками. Про це повідомив виконувач обов’язків голови компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook. «Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато



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Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками

Пасажири знатимуть станцію пересадки та час очікування

З 17-го січня на сайті «Укрзалізниці» з’явилася функція купування квитків з пересадками.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням», — написав Євген Кравцов.

Для спрощення пошуку необхідних квитків в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування.

Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах. Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас.