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    На сайті «Укрзалізниці» тепер можна купувати квитки з пересадками

    Пасажири знатимуть станцію пересадки та час очікування
    З 17-го січня на сайті «Укрзалізниці» з’явилася функція купування квитків з пересадками. Про це повідомив виконувач обов’язків голови компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook. «Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато
    • Сьогодні, 06:40
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    Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками
    Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками

    Пасажири знатимуть станцію пересадки та час очікування

    З 17-го січня на сайті «Укрзалізниці» з’явилася функція купування квитків з пересадками.

    Про це повідомив виконувач обов’язків голови компанії Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

    «Пасажири Укрзалізниці мають можливість користуватись довгоочікуваною функцією придбання квитків з пересадками. Це рішення набагато спростить пошук і придбання проїзних документів за складним маршрутом та пропонуватиме альтернативний варіант поїздки не прямим сполученням», — написав Євген Кравцов.

    Для спрощення пошуку необхідних квитків в онлайн-замовленні вказуються станція пересадки та час очікування.

    Усі квитки пасажири зможуть оплатити однією сумою наприкінці замовлення.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 16 січня ввела опцію оплати квитків платіжними картами в міжнародних касах. Дотепер квитки на міжнародні потяги можна було придбати тільки за готівку. 

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» анонсувала відкриття нових міжнародних кас.

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